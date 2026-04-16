Вълна сахарски прах над страната ни, ще се задържи до петък

Вълна сахарски прах навлезе над Балканския полуостров, включително и над България, очаква се да се задържи до петък.

Метеоролозите предупреждават за влошено качество на въздуха, понижена видимост и допълнително натоварване за хората с дихателни проблеми.

“В Сахара е имало буря, от която се е вдигнал сахарски прах. Той е попаднал в атмосферната циркулация и понеже над Средиземноморието в момента се развива много мощен циклон, под негово влияние праховите частици от Сахара се придвижват към Европа и част от тях в момента са над Балканския полуостров, включително и над България.

В много части от страната, особено в Южна България има съобщения за отложен прах по коли и повърхности”, коментира пред “Труд news” климатологът Симеон Матев.

Той обясни, че ситуацията се наблюдава много често, особено през пролетта не е нещо необичайно. Според него в момента не е опасна за здравето. “Когато концентрацията е много висока, тогава можем да говорим за проблеми с дишането Появява се задух при някои хора, но това е сравнително рядко. Концентрацията на сахарски прах във въздуха тези дни не е голяма и не би следвало да предизвика проблеми при повечето хора”, каза още Симеон Матев.

Често облаците от африкански прах са придружени на места от по-плътна облачност, локални превалявания и т. нар. “кални дъждове” - добре познат сценарий, при който праховите частици се смесват с валежите и оставят след себе си кални отлагания по автомобили, тераси и прозорци. В следващите дни условията ще останат благоприятни за пренос на африкански прах, като в различни части на страната той ще се комбинира и с променлива облачност, а в западните и южните райони ефектът може да бъде по-осезаем.

Доклад на IQAir показват, че в Европа 23 държави са отчели повишение на средногодишните концентрации на фини прахови частици - PM2.5. Като причини се посочват както трансграничният дим от пожари в Северна Америка, така и преносът на прах от Сахара. В същия доклад се отбелязва още, че едва 14 процента от градовете по света покриват препоръчителната от Световната здравна организация граница за PM2.5.

За Балканите подобни нахлувания на сахарски прах вече не са изключение, а повтарящ се елемент от топлата половина на годината. Сателитни наблюдения на EUMETSAT само преди дни показаха мащабен облак прах, който се движи на север през Средиземно море.

Освен че замърсява въздуха, африканският прах може да понижи видимостта, да утежни условията за шофиране и да създаде проблеми при морски и въздушен транспорт.