Италия ще гледа София: Giro d’Italia отключва икономическия потенциал

През май България ще бъде домакин на Grande Partenza на Giro d’Italia, което ще се проведе с три етапа, преминаващи през Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Събитието се очаква да привлече стотици милиони зрители пред екраните и да постави България в международния туристически и спортен фокус. Очакванията са ефектът да бъде както имиджов, така и икономически в средносрочен план. Това коментира Антон Пенев, директор на ОП „Туризъм“ към Столична община, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антонио Костадинов.

„Giro d'Italia е може би втората най-известна колоездачна обиколка в световен мащаб, след Tour de France.

Очакваме прекрасно събитие през един от най-хубавите периоди в годината - месец май“, отбеляза гостът.

Събитието има изключително силен международен отзвук, като се излъчва в над 200 държави и достига аудитория от над 800 милиона зрители. Това поставя България в позиция да се представи едновременно пред глобална телевизионна публика и пред потенциални туристи. Гостът подчерта, че реалният ефект ще се прояви и чрез последващи посещения на туристи, а не само по време на самото състезание.

„200 държави излъчват тази колоездачна обиколка. Има може би над 800 милиона зрители, които наблюдават с интерес. Имиджовите ползи, които на по-късен етап стават и икономически, това са да покажем не само София, а всички градове, през които минава Giro d'Italia ", каза Пенев.

Столицата и останалите градове вече работят по подготовката на инфраструктурата и съпътстващите събития около маршрута.

В София финалната зона ще бъде концентрирана около катедралата „Св. Александър Невски“, където ще бъде обособено специално „джиро-селище“ с активности за посетителите. Активно се работи и по маркетингова инфраструктура – организиране на различни събития както на местни дестинации, така и на национално ниво от Министерството на туризма.

„Пътната инфраструктура е важен елемент от безпроблемното протичане на това състезание, защото знаем, че има доста опасни ситуации и виждам, че доста активно се работи в момента. На второ място – маркетинговата структура – организират се различни събития по места, включително координирани от Министерството на туризма, представяйки държавата и отделните дестинации в различни перспективи. В това отношение сме доста подготвени“ заяви Пенев.

Туризъм, свързаност и позициониране на София

Домакинството на Giro d’Italia може да отключи допълнителен туристически потенциал за България, особено чрез международната видимост и ефектите върху ключови пазари като Италия. София вече отчита ръст на туристите, както и в развитието на Витоша като туристически ресурс.

„Държавата, от която имаме най-много туристи е Италия - в България Италия е водещият пазар на пристигнали туристи, тоест тук имаме win-win ситуация. Италия ще гледа София.“, заяви гостът.

Свързани статии Бургас очаква над 5000 състезатели и фенове за Giro d’Italia

