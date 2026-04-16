Спасители издирват човек в района на Драгалевския манастир

Условията в планините са подходящи за преходи във високата част

16.04.2026 | 09:42 ч. Обновена: 16.04.2026 | 09:57 ч.
БГНЕС

БГНЕС

Планински спасители се включиха в издирването на човек в района Драгалевския манастир на Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Включването е по заявка на полицията, човекът се издирва от вчера, уточниха от ПСС. 

Като цяло условията в планините са подходящи за преходи във високата част, посочиха от планинската служба.

Според прогнозата за времето над планините ще е облачно с превалявания в следобедните часове от дъжд и сняг в Рила и Пирин. Има повишена лавинна опасност и заледени туристически пътеки по високите части.

Максималните температури за деня - над 2500 метра височина, ще бъдат около 1 до 4 градуса, а на 1500 метра - от 8 до 10 градуса.

