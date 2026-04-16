От първо лице в Кюстендил: Как се правят новините с Bulgaria ON AIR?

Продуцентът и репортер на Новините ON AIR на Bulgaria ON AIR Благовест Илиев гостува на четвъртокласниците от Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Кюстендил.

Посещението е част от инициатива на училищното ръководство за кариерно ориентиране на подрастващите, която има за цел да ги запознава с примери на успешни млади професионалисти в различни сфери.

По време на срещата Благовест Илиев разказа на учениците каква е работата на журналиста, как се научават новините и събитията, които се отразяват, както и как протича подготовката за интервюта.

Учениците задаваха въпроси в продължение на около час – за личностите, с които журналистите се срещат, за това как се проверява достоверността на информацията и какво е необходимо, за да бъдат уверени пред камера.

„Подобни срещи обогатяват както учениците, така и нас. Често в динамиката на ежедневието пропускаме, че децата понякога са неволни зрители както на емисиите, така и на програмите ни и трябва да залагаме теми, които от една страна да привличат и задържат вниманието им и от друга да ги образоват и обогатяват. Благодаря на директора на училището Мариана Панчева за поканата и на класните ръководители на 4 „а“ Даниела Цонева, на 4 „в“ Анелия Симеонова и на 4 „д“ Соня Рабачева за гостоприемството“, каза след срещата Благовест Илиев.