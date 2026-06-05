Поредна размяна на военнопленници, в Украйна се завърнаха 185

Общо 185 украински военнопленници са се завърнали от руски плен при последната размяна, обяви президентът Володимир Зеленски.

75-ата размяна на военнопленници между Киев и Москва се проведе с подкрепата на Съединените щати и Обединените арабски емирства. Като част от размяната, един цивилен, който е бил в руски плен от 2022 г., също беше върнат в Украйна.

Министерството на отбраната на Русия потвърди, че 185 руски военнопленници са се завърнали у дома, заявявайки, че в момента те се намират в Беларус и ще получават психологическа и медицинска помощ там.

Сред завърналите се от руски плен са военнослужещи от украинските въоръжени сили, Националната гвардия и Държавната гранична служба, които са служили в секторите на фронтовата линия Донецк, Луганск, Харков, Херсон, Запорожие, Суми, Киев и Курск, според Зеленски.

"Благодаря на всички, които правят това възможно: екипът, който осъществява обмена, нашите партньори. И специални благодарности на войниците, които допринасят за нашия фонд за обмен – чрез силата и постиженията си на фронтовата линия те гарантират, че нашите хора ще се завърнат у дома“, каза Зеленски в социалната мрежа Х.

Another 185 Ukrainian defenders are returning home today from Russian captivity. One civilian is also returning along with the defenders. They are warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard, and the State Border Guard Service of Ukraine – privates, sergeants, and… pic.twitter.com/hyArk8Zhpj — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2026

Повече от половината от освободените при обмена са били пленени през 2022 г. Сред завърналите се в Украйна са войници, участвали в отбраната на Мариупол и удържали се в стоманодобивния завод "Азовстал“, съобщи на 5 юни Координационният щаб на Украйна за третиране на военнопленници.

Най-младият от освободените е на 26 години, а най-възрастният е на 62. Групата включва и двама офицери сред освободените украински военнослужещи, се казва в изявлението.

Освободените войници ще преминат медицински прегледи, ще получат лечение и рехабилитация и ще бъдат осигурени с основни доставки за първоначалния период след завръщането си, както и финансова помощ от правителството, според Координационния щаб за третиране на военнопленници.

Размяната на военнопленници, в допълнение към почти месечния обмен за репатриране, остава един от малкото работещи канали между Киев и Москва, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г.

През май месец Зеленски заяви, че е в ход подготовка за размяна на военнопленници 1000 на 1000 между Русия и Украйна. Киев също така предостави на Москва списък с 1000 военнопленници, съставен въз основа на продължителността на престоя на всеки човек в руски плен.