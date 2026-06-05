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Поредна размяна на военнопленници, в Украйна се завърнаха 185

Размяната се осъществи с подкрепата на САЩ и ОАЕ

05.06.2026 | 19:22 ч. 7
Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський, X

Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський, X

Общо 185 украински военнопленници са се завърнали от руски плен при последната размяна, обяви президентът Володимир Зеленски.

75-ата размяна на военнопленници между Киев и Москва се проведе с подкрепата на Съединените щати и Обединените арабски емирства. Като част от размяната, един цивилен, който е бил в руски плен от 2022 г., също беше върнат в Украйна.

Министерството на отбраната на Русия потвърди, че 185 руски военнопленници са се завърнали у дома, заявявайки, че в момента те се намират в Беларус и ще получават психологическа и медицинска помощ там.

Сред завърналите се от руски плен са военнослужещи от украинските въоръжени сили, Националната гвардия и Държавната гранична служба, които са служили в секторите на фронтовата линия Донецк, Луганск, Харков, Херсон, Запорожие, Суми, Киев и Курск, според Зеленски.

"Благодаря на всички, които правят това възможно: екипът, който осъществява обмена, нашите партньори. И специални благодарности на войниците, които допринасят за нашия фонд за обмен – чрез силата и постиженията си на фронтовата линия те гарантират, че нашите хора ще се завърнат у дома“, каза Зеленски в социалната мрежа Х.

Повече от половината от освободените при обмена са били пленени през 2022 г. Сред завърналите се в Украйна са войници, участвали в отбраната на Мариупол и удържали се в стоманодобивния завод "Азовстал“, съобщи на 5 юни Координационният щаб на Украйна за третиране на военнопленници.

Най-младият от освободените е на 26 години, а най-възрастният е на 62. Групата включва и двама офицери сред освободените украински военнослужещи, се казва в изявлението.

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Освободените войници ще преминат медицински прегледи, ще получат лечение и рехабилитация и ще бъдат осигурени с основни доставки за първоначалния период след завръщането си, както и финансова помощ от правителството, според Координационния щаб за третиране на военнопленници.

Размяната на военнопленници, в допълнение към почти месечния обмен за репатриране, остава един от малкото работещи канали между Киев и Москва, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г.

През май месец Зеленски заяви, че е в ход подготовка за размяна на военнопленници 1000 на 1000 между Русия и Украйна. Киев също така предостави на Москва списък с 1000 военнопленници, съставен въз основа на продължителността на престоя на всеки човек в руски плен.

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Тагове:

военнопленници размяна Украйна Русия Володимир Зеленски
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