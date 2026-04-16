КЗК разследва картел при обществени поръчки по сигнал от МРРБ, съобщават от Комисията.

Образувано е производство за установяване на евентуално забранено споразумение и/или съгласувана практика при обществени поръчки за изпълнение на редица договори по Оперативна програма "Региони в растеж“ 2021-2027.

Тази сутрин зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков съобщи, че се открива процедура за картел при образователните услуги. "Това е третият картел, който разкриваме за 3-4 месеца", коментира той.

Сигналът е за евентуално нарушение по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията и чл.101 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Това е третото разследване за картел, което антимонополният орган образува от началото на годината. Първото е за картел при обществени поръчки за доставка на храна в болници по сигнал на народен представител, а второто - разследване за картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване по сигнал на ГДБОП.

Предмет на процедурите по пряко договаряне, финансирани с европейски средства, е организиране на специализирани обучения, обмяна на опит и добри практики за повишаване капацитета на служители на територията на няколко общини в страната.

КЗК извърши задълбочено проучване на участието на дружествата в множество процедури за възлагане на обществени поръчки, които имат сходни възложител, предмет, участници или други характеристики. В обхвата на тези проверки бяха разгледани обществени поръчки на Общините Велинград, Разград, Севлиево, Горна Оряховица и Елена.

В предварителното проучване бяха идентифицирани редица съмнителни данни за евентуално наличие на картел под формата на тръжни манипулации чрез постигане на координация в действията на наблюдаваните дружества и предопределяне избора на възложителя относно предприятието, което да бъде определено за изпълнител.

В тази връзка бе установено, че размерите на отделните ценови предложения по всички обществени поръчки в абсолютна стойност са изключително сходни, като в голяма част от тях се наблюдават близки дата и час на подаване на отделните предложения на участниците на платформата на ЦАИС ЕОП.

Детайлният анализ показа, че в съдържанието на подадените ценови предложения се наблюдават еднакви правописни и граматически грешки и използване на еднакви словесни форми, които отсъстват в обявените от съответния възложител образци.

Също така определени параграфи в отделните ценови предложения са оформени в абсолютно идентичен стил. Получените данни от Агенцията по обществени поръчки показват и един и същ IP адрес, от който участниците са кандидатствали по съответните процедури в електронната среда на ЦАИС ЕОП.