Борисов с равносметка: С истинско облекчение излязох от коалицията

Дни преди вота, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира наболелите теми в политическия живот, приемането на страната ни в Шенген и еврозоната, а също и липсата на редовен бюджет.

Според него именно Бюджет 2026 е най-важният закон, който трябва да приема следващото 52-ро Народно събрание. Борисов е категоричен, че тегленето на дългове трябва да спре, да се съкрати държавната администрация и да се намали дефицитът.

“Най-трудният въпрос, който ми задават избирателите касае два периода – на “сглобката“ и на тройната коалиция, в която бяхме. Защо направихме толкова компромиси, като се започне с това, че се съгласих да не бъда премиер и се стигне до много леви мерки. Стигнахме до парадокса премиерът да каже, че бюджетът, който предлага не му харесва. Когато видях, че няма накъде, свалих правителството“, коментира Борисов пред bTV.

Без повече компромиси

Партийният лидер е категоричен, че повече компромиси няма да прави.

“Най-големият беше, че ни закичиха брошката, че има “модел“, а такъв модел няма и няма да има повече. А ние направихме този компромис, заради еврозоната и Шенген“, каза още Борисов.

Според него всичко, което е трябвало да свърши правителството на Росен Желязков е свършено.

“С истинско облекчение излязох от коалицията, обадих се и на Слави Трифонов, и на Зафиров, и на Гуцанов, и обясних, че повече за България е лошо в такъв формат да е управлявана. Свършихме обаче цялата работа, която имахме“, добави лидерът на ГЕРБ.

Борисов каза още, че най-лесно е управлявал с “Патриотичния фронт“ (кабинетът “Борисов 2“, бел. ред.) и добави, че те са се държали “най-мъжки“.

Лидер и премиер са две различни неща

“Аз не съм премиер от шест години, какъв модел “Борисов“. Да си лидер и да си премиер е много различно. Ще цитирам царя: Той ми казваше: Борисов, тежка е царската корона, камо ли пък като я няма. Не е едно и също. Не е едно и също Желязков да е на Европейски съвет с Тръмп или аз. Много по-различно щеше да е. Всичко, което се случваше на Балканите, се случваше в София и във Варна“, уточни Борисов.

Лидерът призна, че и без протести е бил готов да подадат оставка на 1 януари 2026 г. По думите му е взел това решение след резултатите от местните избори в Пазарджик през миналата година.

“Българинът няма доверие на никой. Това е народопсихология, още от Андрешко, който остави данъчния в блатото. В правовата държава всеки трябва да си плаща данъците, обясни той.

“Цените бяха изпуснати от правителството. Имат целия инструментариум да се борят срещу спекулата, но не го правят”, посочи той.

Похвали към Радев

“Те не виждат колко умно действа Радев – остави това правителство да е само на ПП-ДБ. Всичко, за което благодари Рубио е свършил Запрянов. Вие му дадохте още един коз, че ние с ПП-ДБ имаме служебно правителство , което не се справя добре, сиреч, изконсумирали сме го. 10 години е управлявал Радев и изведнъж не бил опитен. Евала му правя как натика ПП-ДБ с това управление. Толкова умно се промъкна между глупавите ПП-ДБ и ГЕРБ, че само мога да му кажа: “Браво!“.