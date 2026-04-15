Бойко Борисов: След понеделник анализаторите ще пеят друга песен

След понеделник анализаторите ще пеят друга песен. С всеки ден балонът спада и навсякъде питам къде е вълната. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Самоков пред пълна зала симпатизанти.

„Ние нямаме дарители, нямаме олигарси и за да ни излъчат, трябва да закриваме кампания. Благодаря ви, че сте тук в тази прекрасна зала, за която сме платили. Ние сбъднахме мечтите на хората от 90-те години – Шенген, еврозона и т.н. Ние сме истинска партия, която подкрепя работещите хора. Защо да няма помощ за бизнеса, данъчни облекчения, инвестиции в талантливи деца? – това трябва да промотираме в новия НС. Аз не искам децата ми да плащат дългове каквото ни предлагат. Тихомълком взеха 150 млн. евро заем в деня, когато Асен Василев казва, че трябва да даваме доходи. Като взимате заеми, какво става с младите хора в следващите години - те ще ви платят лихвите, каза още Борисов.

„Държавният глава бил новото,

той е новият с все олигарсите и копринките, с всички, които са се заврели там. Щял да ме свали от сцената в неделя. Ако някой си мисли, че ме е свалил декември месец, греши. Ние се свалихме от сцената, след като изпълнихме всички задачи. Няма равенство, има този, който учи и се труди. Това движи света напред”, добави лидерът на ГЕРБ. „На нас всяко нещо ни е минало през главите, затова обликът на градовете е такъв. По време на нашето управление хазната се пълни и се работи. Тази пауза години наред със служебни правителства и един куп премиери на президента Радев. Защо отиде да подпише с "Боташ" за 13 години? Копринката ли е новото? Слави Василев ли? Чудя се на Руми Бъчварова, знае, че съм толкова свадлив. Кой ще даде стотинка от ГЕРБ за купуване на избори? Наш член бил запушил тунел, той и Томислав Дончев беше в тази опашка. Защо се излагате? Не дават на нашите кандидати да агитират по време на предизборна кампания. Ами стотиците милиони дълг? Ако това продължи, дългът ще отиде на 6 милиарда. След като Асен Василев казва, че не сме били на манастир с него, той може да излъже за всичко”, допълни Борисов.

Томислав Дончев заяви, че "както в живота, така и в политиката, няма магьосници."

"Всеки, който претендира за това е само илюзионист. Бъдете подозрителни към този, който обещава най-много”, каза Дончев. „Искам да ви уверя, че ние повече никога няма да излизаме от дрехите, с които сте свикна ли да ни виждате, никога повече няма да жертваме политическата доктрина на ГЕРБ, за да угодим на този или онзи. Тези избори ще свършат в неделя, но след това започва предизвикателството за качеството на управление, което е подложено на риск. Ние не можем да си позволим държавата да е на автопилот. Който и да иска да управлява, трябва да знае, че това не се прави самостоятелно”, коментира Владислав Горанов.