Катастрофа на АМ “Марица”, почина възрастен мъж

Инцидентът е станал между лек автомобил и пешеходец

16.04.2026 | 18:24 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

В катастрофа на магистрала “Марица” е загинал мъж на 75 години, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигнал за инцидента е получен днес в 15:17 часа при 19-ти километър на автомагистрала "Марица" в посока Свиленград. По първоначална информация, инцидентът е между лек автомобил, управляван от 76-годишен мъж, и 75-годишен пешеходец, който е починал.

Водачът на лекия автомобил е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

Временно движението в района на местопроизшествието се осъществява в една лента. Ограничена е изпреварващата лента, а трафикът се осъществява в активната. Движението се регулира от "Пътна полиция", съобщават от АПИ. 

Започнато е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора, посочват от ОД на МВР.

