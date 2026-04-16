BGONAIR Live Новини Днес | 112

Мария Недина, предупреди: 466 млн. евро по ПВУ са застрашени

Всичко е в ръцете на Народното събание, добави вицепремиерът

16.04.2026 | 20:10 ч.
БГНЕС

БГНЕС

Общо 466 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) са застрашени заради неизпълнение на реформи, свързани с антикорупционното законодателство и механизма за разследване на главния прокурор. 

Тази новина съобщи служебният вицепремиер Мария Недина на брифинг в Министерски съвет. Тя добави, че сумата включва 357 млн. евро за антикорупционната реформа и 109 млн. евро за закона за разследване на главния прокурор и е част от плащанията по ПВУ от Европейската комисия, като вече има задържани средства по второто и третото плащане.

Вицепремиерът добави, че служебното правителство е подало искане за четвърто плащане по плана, но неизпълнението на ангажименти, свързани с антикорупционното законодателство и механизма за разследване на главния прокурор, поставя под риск допълнителен финансов ресурс.

Недина добави, че срокът за приемане на закона за противодействие на корупцията изтича на 4 май, а този за разследване на главния прокурор – на 22 юни. 

Нужни са реформи

“В момента всичко е в ръцете на Народното събрание“, каза Недина и изрази надежда, че депутатите ще предприемат бързи действия за приемане на необходимите реформи, за да се избегне загубата на близо половин милиард евро.

Свързани статии

Служебният вицепремиер допълни, че се водят разговори с Европейската комисия за възможно кратко отлагане на срока за антикорупционния закон до средата на май. По думите на Недина има положителни сигнали, че това може да позволи ограничаване на загубата на средства.

Недина каза още, че става въпрос за реформи, които са важни не само за получаването на европейско финансиране, но и за българската икономика и общество. Вицепремиерът предупреди, че забавянето ще води до натрупване на загуби и при бъдещи механизми, включително в рамките на кохезионната политика и оперативните програми. / БТА

Тагове:

Мария Недина вицепремиер ПВУ ЕК плащания корупция реформи
