IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 120

Нова автобусна линия ще свързва “Манастирски ливади” и “Студентски град”

СО с подобрения в транспортното обслужване

16.04.2026 | 21:18 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Въвеждат се промени в столичния градски транспорт, с които се закрива автобусна линия № 805 и се разкрива нова автобусна линия № 95, съобщиха от СО. Новата линия ще осигурява директна връзка между кв. “Манастирски ливади“ и ж.к. “Студентски град“. 

Промените са с цел подобряване на транспортното обслужване и оптимизация на маршрутната мрежа на обществения транспорт.

Маршрутът на новата линия

Маршрутът на автобусна линия № 95 в посока ж.к “Студентски град“ е кв. “Манастирски ливади“ (обръщателно колело) – ул. “Луи Айер“ – бул. “Тодор Каблешков“ – бул. “Филип Кутев“ – ул. “Могилата“ – ул. “Данаил Крапчев“ – ул. “Трифон Кунев“ – ул. “Емануил Попдимитров“ – ул. “Георги Райчев“ – бул. “Симеоновско шосе“ – ул. “Георги Русев“ – ул. “Проф. Живко Сталев“ – ул. “Акад. Стефан Младенов“ – ж.к. “Студентски град“.

В посока кв. “Манастирски ливади“ маршрутът е ж.к. “Студентски град“ – ул. “Акад. Стефан Младенов“ – ул. “Проф. Живко Сталев“ – ул. “Георги Русев“ – бул. “Симеоновско шосе“ – ул. “Асен Разцветников“ – ул. “Йордан Стубел“ – ул. “Данаил Крапчев“ – ул. “Могилата“ – бул. “Филип Кутев“ – бул. “Тодор Каблешков“ – ул. “Луи Айер“ – кв. “Манастирски ливади“ (обръщателно колело).

Интервал на движение на по новата линия ще е на 15 минути в делнични дни и на 30 минути в празнични.

С въвеждането на новата линия се разкриват и нови спирки по маршрута, сред които: “Ул. Младежки проход“,  “Ул. Никола Крушкин – Чолака“, “Ул. Емилиян Станев“,  “Метростанция „Витоша“ (в посока кв. “Манастирски ливади“), “Ул. Марин Тодоров“,  “Ул. Чавдар Мутафов“,  “Ул. Емануил Попдимитров“,  “Студентски град“ и  “Бл. 29А ж.к. “Малинова долина“. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

градски транспорт София нова линия Манастриски ливади Студентски град СО
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem