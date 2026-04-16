Нова автобусна линия ще свързва “Манастирски ливади” и “Студентски град”

Въвеждат се промени в столичния градски транспорт, с които се закрива автобусна линия № 805 и се разкрива нова автобусна линия № 95, съобщиха от СО. Новата линия ще осигурява директна връзка между кв. “Манастирски ливади“ и ж.к. “Студентски град“.

Промените са с цел подобряване на транспортното обслужване и оптимизация на маршрутната мрежа на обществения транспорт.

Маршрутът на новата линия

Маршрутът на автобусна линия № 95 в посока ж.к “Студентски град“ е кв. “Манастирски ливади“ (обръщателно колело) – ул. “Луи Айер“ – бул. “Тодор Каблешков“ – бул. “Филип Кутев“ – ул. “Могилата“ – ул. “Данаил Крапчев“ – ул. “Трифон Кунев“ – ул. “Емануил Попдимитров“ – ул. “Георги Райчев“ – бул. “Симеоновско шосе“ – ул. “Георги Русев“ – ул. “Проф. Живко Сталев“ – ул. “Акад. Стефан Младенов“ – ж.к. “Студентски град“.

В посока кв. “Манастирски ливади“ маршрутът е ж.к. “Студентски град“ – ул. “Акад. Стефан Младенов“ – ул. “Проф. Живко Сталев“ – ул. “Георги Русев“ – бул. “Симеоновско шосе“ – ул. “Асен Разцветников“ – ул. “Йордан Стубел“ – ул. “Данаил Крапчев“ – ул. “Могилата“ – бул. “Филип Кутев“ – бул. “Тодор Каблешков“ – ул. “Луи Айер“ – кв. “Манастирски ливади“ (обръщателно колело).

Интервал на движение на по новата линия ще е на 15 минути в делнични дни и на 30 минути в празнични.

С въвеждането на новата линия се разкриват и нови спирки по маршрута, сред които: “Ул. Младежки проход“, “Ул. Никола Крушкин – Чолака“, “Ул. Емилиян Станев“, “Метростанция „Витоша“ (в посока кв. “Манастирски ливади“), “Ул. Марин Тодоров“, “Ул. Чавдар Мутафов“, “Ул. Емануил Попдимитров“, “Студентски град“ и “Бл. 29А ж.к. “Малинова долина“. / БТА