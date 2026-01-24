Да си върнеш загубена вещ в столичния градски транспорт? Мисията възможна

Всеки ден стотици хиляди хора пътуват с градския транспорт в София. И всеки ден някои от тях забравят лични вещи - портфейли, телефони, чанти, документи и какво ли още не.

Но въпросът е какво се случва с тях и къде трябва да ги търсим?

В метрото процедурата е ясна и регламентирана. Намерените вещи се събират на метростанциите и се предават на полицията. От „Метрополитен“ обясняват, че служителите реагират незабавно и че на всяка станция има обособени помещения за временно съхранение на изгубените предмети. Според данни на Столичната дирекция на вътрешните работи само за последната година са намерени над 1 800 вещи в метрото, предават от NOVA.

В трамваите, тролеите и автобусите процесът е различен. Там намереното остава при водача до края на смяната, след което се предава в депото. Ако собственикът успее да позвъни навреме на посочения в трамвая телефон, то има шанс да намери изгубеното при ватмана, който е още на смяна. Най-често обаче депата се превръщат в последната спирка на изгубените предмети, докато собственикът не дойде да си ги потърси. Диспечерите следят внимателно всяка постъпила вещ и съдейства за връщането ѝ.

Историята си споделя Стиляна, която губи портмонето си в трамвай №10. В него имало пари, документи и ценни лични снимки. След обаждания до диспечерите и сигнал във Facebook, портмонето ѝ е намерено от непознат, който го предава в районното управление.

„В такива ситуации си мисля: "Боже, има наистина добри хора, които помагат, дори да не познават човека“, разказа Стиляна пред телевизията.

От полицията съветват пътниците да оставят актуални телефони в документите си и да реагират веднага, ако изгубят вещи. За институциите това е стандартна процедура - протокол, временно съхранение, връщане на собственика. За пътниците обаче ситуацията често е стресираща, а успехът зависи от това дали знаят къде да търсят предметите си.