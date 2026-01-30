Задава ли се нов бойкот на столичния градски транспорт?

Дупката в бюджета за транспорт е 50 млн. евро. Прогнозите са през месец февруари да няма пари за заплати. Това съобщи преди дни кметът на София Васил Терзиев.

"Авансово плащане се прави от 10-о до 15-о число, а заплати от 25-о до 30-о число. Това, което са заявили работниците е, че ако нямат авансово плащане най-късно до 15 февруари, ще спрат да изпълняват задълженията си. Никой няма как да ги спре да не пристъпят към такова действие. Силно се съмнявам, че бихме могли да ги разубедим."

Това заяви общинският съветник от БСП в Столичния общински съвет и председател на Федерацията на транспортните работници към КТ "Подкрепа" Иван Кирилов в "България сутрин".

Държавата не помага достатъчно

По думите му държавата всяка година дава пари, но те са недостатъчни.

"Винаги има решение на задачата. Единият вариант е държавата адекватно да се намеси, другият е да се пусне някакъв заем от Столична община. Вторият вариант е малко особен, защото вчера зам.-кметът по финанси заяви, че Столичната община за първото тримесечие не може да харчи повече от 50 млн. евро. Трябва да има паритет между държава и община - 50/50 трябва да е, но сме много далеч от него. 40% от БВП идва от София", допълни Кирилов за Bulgaria ON AIR.

Увеличенията на заплатите не са достатъчни

Според него на служителите от МВР им се увеличават заплатите, в което няма нищо лошо, но се увеличават и сметките.

"Държавата за поредна година оставя едно от дружествата сами да плащат охраната, която е държавна. Това натежава на цялата система. Кметът Терзиев не е наясно с много неща. Увеличенията на заплатите през 2024 г. и 2025 г. дадоха резултат. Борбата за увеличение на трудовите възнаграждения и условията на труд дават някакъв резултат", изтъкна гостът.

С покачването на цените ще влязат допълнителни средства в градския транспорт, обясни той.

"От друга страна нищо не предоставяме, само вдигаме цените на зоните. Един паркинг не сме построили. Прибързано е, не трябваше да се случва по този начин. Първо трябваше да се подобри пътната инфраструктура", посочи Кирилов.

