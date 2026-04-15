Разкриват нова автобусна линия в София

От 15 април „Център за градска мобилност“ въвежда промени в градския транспорт, включващи разкриването на нова автобусна линия №65 и актуализация на маршрута на линия №107.

Автобусна линия №65

Линията ще свързва метростанция „Красно село“ с района на Боянската църква, както следва:

Посока Боянска църква: метростанция „Красно село“ → ул. „Александър Пушкин“ → ул. „Беловодски път“ → ул. „Севастократор Калоян“ → ул. „Брезовица“ → ул. „Боянско езеро“ → ул. „Младост“ → ул. „Белите брези“ → Боянска църква

Обратна посока:

Боянска църква → ул. „Белите брези“ → ул. „Младост“ → ул. „Боянско езеро“ → ул. „Брезовица“ → ул. „Севастократор Калоян“ → ул. „Беловодски път“ → ул. „Александър Пушкин“ → метростанция „Красно село“

Промяна в маршрутa на автобусна линия №107

Маршрутът се актуализира, както следва: Посока кв. Карпузица:

бул. „Цар Борис III“ / бул. „Овча купел“ → бул. „Цар Борис III“ → ул. „Народен герой“ → ул. „Любляна“ → ул. „Евлия Челеби“ → ул. „Княжевска“ → ул. „Буря“ → кв. Карпузица

Обратна посока:

кв. Карпузица → ул. „Буря“ → ул. „Княжевска“ → ул. „Евлия Челеби“ → ул. „Любляна“ → ул. „Народен герой“ → бул. „Цар Борис III“ → бул. „Цар Борис III“ / бул. „Овча купел“

Интервал на движение: Делнични дни: 20 минути; Празнични дни: 35–40 минути.

Въвеждат се следните нови спирки по маршрута:

„Кв. Овча купел“ (код №2894) – еднопосочно, в локалното платно на бул. „Цар Борис III“ при кръстовището с бул. „Овча купел“

„Кв. Павлово“ (код №2893) – еднопосочно, в локалното платно на бул. „Цар Борис III“ между ул. „Гусла“ и ул. „Народен герой“

„Ул. Владайска река“ (кодове №2891 и №2892) – двупосочно, на ул. „Народен герой“ при ул. „Войводина могила“

„Ул. Любляна“ (кодове №2889 и №2890) – двупосочно, на ул. „Народен герой“ при ул. „Любляна“