Вашите сигнали: Подменени етикети, развалени храни, алкохол без лиценз

Покрай отминалите празници, в платформата на Helpbook.info получихме редица сигнали за нарушения, насочени към БАБХ.

Наш потребител е заснел палети с козунаци, които са изкарани директно на прашния тротоар, за да се охладят. (целият сигнал - тук)

Семейство закупило свинско жарено филе, но при отварянето му се разнесло силно зловоние: „Върнахме стоката в магазина и ни възстановиха сумата, като ни увериха, че ще задвижат процедура за издърпване на цялата партида. Смятаме, че е редно да се направи проверка на производителя относно качество на производство и правилно съхранение или каквото е редно.“ целият сигнал - тук)

С диария и спазми в корема се сдобил друг наш потребител слад като консумирал суши от витрина в известна хранителна верига. (целият сигнал - тук)

В същата верига били закупени намалени млечни продукти в срок на годност, но при отварянето всички били развалени: „Опаковките са от тип кофичка от кисело мляко с хартиен етикет вместо принт на самата кофичка. Според мен става въпрос за подменени хартиени етикети с цел измама със срока на годност.“ (целият сигнал - тук)

Не сме застраховани, че и при онлайн продажбите на храни няма да ни доставят некачествени или направо опасни продукти за консумация. Наш потребител засякъл сайт, чрез който се разпространяват алкохолни напитки без лиценз, липса на етикет на български език и информация за съставките, както и продажба на лекарства без задължителните разрешения. (целият сигнал - тук)

Сигнализираха ни и за недопустимо нарушение в заведение за хранене: „В заведението има тоалетна, но персоналът казва, че няма (явно се ползва само от служителите). Пращат те до тоалетна в търговски обект отсреща на улицата, но там тоалетната е заключена и може да се ползва само с касова бележка, съответно клиентите не могат да я ползват.“ (целият сигнал - тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.