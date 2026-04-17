Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР

Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР. Това съобщи служебният министър-председател Андрей Гюров във Фейсбук.

По думите му сигналът е подаден от "жълти медии".

"Докато ние сме работили по сигналите на гражданите, прокуратурата е действала по сигналите на бухалките", добавя Гюров.

В своето обръщение премиерът се обръща към българите и заявява, че остава един ден до решението дали страховете и зависимостите ще говорят вместо нас, или ние ще ги победим със своя глас.

В дните, когато ние следим изборите да не бъдат опорочени на улицата, срещу нас се води битка по кабинетите. Кабинети, заемани от хора, които нямат място там по Конституция. Кабинети, заемани от хора, известни със споделените си пътувания с брокера на правосъдието Петю Еврото, добавя премиерът.

През последния месец видяхме две Българии. Едната – на брокерите, на списъците и на пачките в пояси. България, в която някой иска да купи бъдещето на цената на един обяд. И другата България – на хората, които не замълчаха, които подадоха сигнали, които отказаха да се продадат.

Според Андрей Гюров, сигналите са 250% повече от миналите избори.

Той припомня и действията на служебното правителство за осигуряване на честността на вота - гласуване с паравани, крачка към истинска достъпност чрез приложение за хората с увредено зрение, както и залавянето на близо милион и половина евро преди да захранят мръсната машина за узаконяване на демокрацията.

"360 души бяха задържани. На прокурор са дадени 40 човека с имунитет, които търгуват с гласове. Четиридесет! Хора, които искат да бъдат или вече са народни представители. Хора, които искат да пишат законите на България", казва още Гюров.