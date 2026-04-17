Йотова: Гласувайте, да затворим отровната язва на купения вот

Нека да гласуваме, но да мислим и за деня след изборите, когато ще живеем и ще работим заедно, каза президентът Илияна Йотова в обръщение към народа по повод предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. Тя добави, че когато политическата интрига отшуми, трябва да се грижим за неотложните проблеми, които стоят пред страната ни.

Ето и изявлението на президента:

"Скъпи сънародници, на 19 април ще гласуваме за 52-ро НС. През последните години нито мнозинствата в парламента, нито правителствата, имаха достатъчно политическо дълголетие, за да осигурят стабилно управление.

За 5 години гласувахме 7 пъти за национални избори. Не липсваха и опити от политици и партии да ни разколебават, и да ни внушават, че всеки път изборите са излишни, и че нищо няма се промени и всичко ще потече по старому след изборите.

Но ние гласувахме, защото не ни е безразлично как ще живеем и каква държава ще оставим на децата ни.

В неделя ще гласуваме за 8-ми път. В неделя отново ще избираме и изборите ще предопределят пътя на България оттук нататък.

Преди няколко месеца хиляди българи излязоха на улиците и площадите на протест. Те си поискаха държавата обратно, поискаха държава, изчистена от корупция, държава, която която да въздава справедливост, държава, която да чертае бъдеще, държава, която уважава. Протестите показаха, че няма власт, която да е по-силна от гражданите.

Зная колко трудно е да се правят избори през пролетта на 2026 г. Към все още неотшумелите проблеми от въвеждането на еврото и скочилите цени се прибавиха и нови човешки, разбираеми страхове от новия конфликт в Близкия изток и последствията от него.

4 години вече продължава и войната в Украйна. Световните конфликти влязоха в домовете ни. Разбираемо е, ако всеки един от нас се изкуши да се затвори в собствената си крепост - разколебани и невярващи, че нещо можем да променим.

Отново заплахата от купени гласове ни казва "ще гласувате, но ние ще направим сглобка, а стабилно правителство - едва ли". Има и друг път и това е пътят на моя глас, на вашия глас, пътят на всеки един от нас. Да пуснеш бюлетината не е само да отделиш час в неделя, а е акт на принадлежност към нацията ни, означава, че искаш да си отговорен пред страната си, означава и свобода, и отговорност - собствена и пред обществото", каза още Йотова.

"Да участваме в изборите означава, че всеки глас може да е решаващ да затворим отровната язва на купения вот. Стойността на гласа ни е висока и неподвластна на други интереси. Моят глас е моето Аз - то на никой не може да бъде преотдадено.

Нека да гласуваме, но да мислим и за деня след изборите, когато ще живеем и работим заедно, когато политическата интрига ще отшуми, но ние трябва да се грижим за неотложните проблеми пред страната ни. Затова ни е необходимо час по-скоро работещо Народно събрание, необходимо е правителство с капацитет и категорична подкрепа, и заедно с дързост и сила да преведем страната през толкова много кризи.

След деня на изборите ще имаме нужда от силни лидери, силна европейска политика, предвидима за нашите партньори, но и в интерес на българските граждани.

Накрая, завършвам с думи на поета Николай Милчев, който казва: "Дайте гласа си, за да не бъде той само звук, а смисъл и надежда". България има нужда от глас на надеждата", завърши президентът.