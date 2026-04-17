Божанов: Сарафов се скри под масата

Съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов запечатаха кабинета на Борислав Сарафов, след като той се скри от тях.

"Днес отидохме, за да поискаме информация от Сарафов, който се прави на главен прокурор - защо прокуратурата слага чадър върху купувачи на гласове. В същото време кандидат-депутати с имунитет, вече 40 такива, са заподозрени в това, че са поръчителите", заяви Божанов в предаването "Денят ON AIR".

Проблемът с разследванията за купен вот

МВР хваща дребни риби, въпросът е как стига нагоре до тези, които са с имунитет, а прокуратурата ги пази, подчерта кандидатът за депутат от ПП-ДБ.

"Имаме обосновани предположения. МВР не споделя данните, за да не влияе на предизборната кампания. От надеждните данни от осъдителните присъди от минали години се вижда, че от време на време някой патриот купува, от време на време някоя малка партия. Основната част от купувачи на гласове са ДПС, след това ГЕРБ", посочи Божанов пред Bulgaria ON AIR.

Според съпредседателя на "Да, България", Сарафов се е "скрил под масата".

"Запечатахме кабинета на главния прокурор с ленти, които ясно да сигнализират, че такъв няма в момента. Сарафов е незаконен", уточни гостът.

Реформата във ВСС и политическата отговорност

Божанов подчерта, че ВСС изисква 160 гласа: "Би било неадекватно, ако имаме 160 гласа, да не изберем ВСС".

По думите му "Прогресивна България" от дълго време отказва да отговаря на въпроси.

"Включително по отношение на борбата с корупцията. Заявката ни за смяна на ВСС дори не е обвързана от управленско мнозинство. Външната политика не е просто външна политика. Тя има пряко отношение за вътрешната политика, особено когато става въпрос за Русия, защото тя има вредно влияние върху икономиката на другите страни. Това се видя в Унгария. Режимът на Путин в Кремъл има цел да дестабилизира държави в нашия регион", смята Божанов.