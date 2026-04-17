ИТН: Изборите ще бъдат манипулирани

"Изборите ще бъдат манипулирани. Невалидни бюлетини, надписване на протоколи, софтуерни измами в определени секции - кой където може, ще прави това. Ще се нагледаме на манипулации сега", заяви кандидатът за депутат от "Има такъв народ" Тошко Йорданов в предаването "Денят ON AIR".

ИТН с кого е готова на коалиция

По думите му сме се наслушали на предизборни кампании, в които се казва едно, а после се прави друго.

"Под огромно съмнение можем да поставим казаното от Радев, че няма да работи нито с ГЕРБ, нито с ПП-ДБ. Какво ви говорят различни политици, това е върхът на айсберга", посочи Йорданов пред Bulgaria ON AIR.

Запитан дали биха се коалирали с партията на Румен Радев гостът отговори, че това зависи от поведението на "Прогресивна България".

"По определени точки бихме могли да постигнем съгласие и общ език - традиционното семейство, НПО-тата, интересите на България на първо място", посочи Йорданов и определи като "съмнителна групичка" част от хората до и зад Радев.

"1,5 - 2,5 млн. евро кампания, тези пари откъде са дошли. Бобокови ли вече са добрата олигархия", обърна внимание той.

Петроханците имат подписи до тези на Пеевски и Борисов, те променяха заедно Конституция, не ние, отбеляза събеседникът.

"Отговорността в следващото НС ще бъде на победителя. Ние бихме работили в посоките, които смятаме, че са правилни. Ние защитаваме нормални и логически постулати като "децата трябва да бъдат пазени от педофилите", настоя Йорданов.

"След като вече нямаше правителство, ГЕРБ нямаха проблем с НПО организации, на които ПП са осигурили прекрасен комфорт, финансиране, лични дарения и деца от училище "Космос". Докато кабинетът работеше и трите партии си спазвахме споразумението и законодателната програма. След отказа на правителството да управлява, ГЕРБ и БСП започнаха да си гледат собствения интерес", коментира той.

По думите му ИТН никога не е търсила подкрепа от ДПС: "Желания, молби и съвместна дейност не сме имали".

Йорданов смята, че не е проблем кой е главният прокурор, а е проблем, ако прокуратурата е структурирана така, както е сега.

"Ако се децентрализира прокуратурата, няма никакво значение. На ПП-ДБ проблемът им е кой е главен прокурор, искат да е техен", каза кандидатът за депутат.

"Имаме избори с МВР на ПП-ДБ и с нелегитимен служебен кабинет. Гюров не би трябвало да е в домовата книга. Илияна Йотова направи невероятна грешка и поставя под риск включително изборите. Ако актовете на МС бъдат атакувани в съда, те ще паднат", категоричен е Йорданов.

"Имаме кабинет, който беше избран, за да потъне темата "Петрохан". Имате самоубити трима в секта, убиец на дете и младеж, и наглостта "това са добри хора". Върви във въздуха, че един от харддисковете е възстановен и се вижда убийството на тримата. Имаме брутално покриване на истината, но тя ще излезе", заключи представителят на ИТН.