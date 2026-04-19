"Мяра": Изборната активност към 9:00 часа е 4,6%

Изборната активност към 9:00 часа е 4,6%, сочат данните на екзитпола на "Мяра".

Секциите в цялата страна отвориха врати в 07:00 ч. сутринта. Изборният ден ще продължи до 20:00 ч. или докато има чакащи да гласуват. Право на вот на предсрочните избори имат 6 575 151 души.

Отново гласуваме с хартиена бюлетина или с машина, като в Хасково, Русенско и Бургас вече има сигнали за неработещи машини.

По отношение на машинното гласуване в една секция в 25-и Многомандатен изборен район (МИР) - София, една машина за гласуване не е стартирала, казаха от ЦИК. В РИК 11 - Ловеч, е счупено капачето на отделението за флаш памет и поради невъзможността за гарантиране на неприкосновеността на флаш паметите от ЦИК взеха решение за преустановяване на машинното гласуване в секцията.

Според информация, публикувана във вътрешната мрежа на ЦИК, в РИК 4 във Варна има грешка в датата, с която е стартирана машината, казаха от ЦИК. В РИК 5 - Видин, е пратена преписка относно машина, която е стартирала с разлика един час от времето, като от ЦИК съобщиха, че е направена своевременна справка със "Сиела норма" и техниците отстраняват тази неточност. В секция на територията на РИК 1 - Благоевград, на екрана на машината също е излязла дата, която не съответства на днешната.