Секции в Ловешко преустановиха машинното гласуване

В две секции в Ловеч машинното гласуване е преустановено, съобщи за БТА председателят на Районната избирателна комисия Росица Димитрова. По думите ѝ причината е свързана с непреодолими обстоятелства, без да бъдат посочени конкретни детайли за характера на проблема.

Проблемите с машините обаче не се ограничават само до Ловеч.

В Русенско шест устройства не са заработили в началото на изборния ден, като в една от секциите в Сандрово вече е преминато към гласуване само с хартиени бюлетини.

Сериозни затруднения са отчетени и в Стара Загора, където по данни на РИК машините на много места дефектират и не отпечатват бюлетини. Подобни сигнали вече имаше и от други области, сред които Хасково, Благоевград и Добрич.

"За капак", на много места в страната се съобщава и за неявяване на членове на секционни избирателни комисии, което допълнително затруднява организацията и старта на вота.