Костадинов даде гласа си за независима България, радват го опашките

Той отчете по-голяма активност сред избирателите

19.04.2026 | 11:16 ч. Обновена: 19.04.2026 | 11:16 ч.
Снимка: БГНЕС

Гласувах за бъдещето, за свободна и независима България, за нашите деца", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Мен това, което ме радва е, че имаме по-голяма избирателна активност. Виждам го с очите си. Аз винаги гласувам по едно и също време от 23 години насам - 10:00 ч. Това за мен е най-големият измерител. Аз не си спомням от кога не съм виждал такава опашка. Може да има повече от 15-20 години", сподели той.

По думите му най-хубавото е, когато хората излязат да гласуват, а "най-голямото проклятие на българската демокрация беше и продължава да бъде убеждението, че от нас нищо не зависи, че гласуването не носи нищо полезно на хората".

"Само този, който гласува, може да промени всичко - може да промени бъдещето, историята", подчерта Костадинов.

 

