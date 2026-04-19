Проблем в РИК-Благоевград: Председателят и секретарката заседнаха в асансьор

Двамата отложиха пресконференцията, не се чувствали добре

19.04.2026 | 11:40 ч.
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Председателят и секретарят на РИК – Благоевград отсъстваха половин час, след като се оказа, че са заседнали в асансьора в сградата на Областна администрация, съобщи БНТ.

Минути преди началото на редовна пресконференция на РИК аварирал асансьорът, в който пътували Мартин Бусаров и Йорданка Борисова. Двамата са останали затворени вътре повече от половин час.

След като техник отстранил аварията, те били извадени. Двамата заявили, че "председателят е поел удара от рязкото спиране на асансьора", съобщава БНТ. Длъжностните лица помолили медиите за отсрочка на редовната пресконференция, тъй като не се чувствали добре.

