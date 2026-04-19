Конкурсът "Златните 240": Песента "Самолета" се открои сред вота до 11 часа

Българските меломани определят днес най-добрата песен в извънредния конкурс "Златните 240". 24 изпълнители представиха своите хитове пред публиката, която ще гласува цял ден, за да определи победителя.

В началото на деня се открои парчето "Самолета", която дръпна в класацията пред "Цъфнал герб". "121 надежди" и "Kючек Баклава" пък се борят за третото място, като засега ги делят над 4%.

Ето класацията на песните към 11 часа:

"Самолета" - 37,6%

"Цъфнал герб" - 14,9%

"121 надежди" - 12,9%

"Kючек Баклава" - 8,1%

"Една българска роза" - 5%

"Новите братушки" - 4,4%

"Историческа градина" - 3,7%

"Кючек Баклава 2" - 2,6%

"Радостна Мечта" - 2,5%

"Имала майка едно ми чедо, Никола" - 2,5%

"Нема такава държава" - 1,9%