Конкурсът "Златните 240": Песента "Самолета" се открои сред вота до 11 часа

Българските меломани определят днес най-добрата песен

19.04.2026 | 11:47 ч. Обновена: 19.04.2026 | 11:47 ч.
Снимка: IstockPhoto

Българските меломани определят днес най-добрата песен в извънредния конкурс "Златните 240". 24 изпълнители представиха своите хитове пред публиката, която ще гласува цял ден, за да определи победителя.

В началото на деня се открои парчето "Самолета", която дръпна в класацията пред "Цъфнал герб". "121 надежди" и "Kючек Баклава" пък се борят за третото място, като засега ги делят над 4%.

Ето класацията на песните към 11 часа:

  • "Самолета" - 37,6%
  • "Цъфнал герб" - 14,9%
  • "121 надежди" - 12,9%
  • "Kючек Баклава" - 8,1%
  • "Една българска роза" - 5%
  • "Новите братушки" - 4,4%
  • "Историческа градина" - 3,7%
  • "Кючек Баклава 2" - 2,6%
  • "Радостна Мечта" - 2,5%
  • "Имала майка едно ми чедо, Никола" - 2,5%
  • "Нема такава държава" - 1,9%
