IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 90

Властта успокоява: 99,5% от машините работят безпроблемно

Поправените се връщали веднага в изборния режим

19.04.2026 | 13:38 ч. 8
Снимка БГНЕС

Към момента, 99,5% от машините работят безпроблемно, по другите се работи и се връщат в изборния режим своевременно, съобщиха от Министерството на електронното управление.

Масово машините за гласуване работят нормално. Неизправностите са в по-малко от 1% от всички устройства. Не при всички се налага изтегляне от процеса на гласуване.

Почти идентично е поведението на машините от началото на днешния изборен ден с това на предходните парламентарни избори през октомври 2024 г., съобщават още от министерството.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

министерство успокоява машините 99.5% работят
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem