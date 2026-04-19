Гюров: Гласувах за страна, в която в НС се влиза с идеи, а не с пачки

Свободните хора и техният глас са по-силни от манипулациите

19.04.2026 | 13:31 ч.
Кадър

Кадър

Българските граждани трябва да покажат, че свободната им воля е по-мощна от всякакви опити за изборни измами, заяви служебният премиер Андрей Гюров, след като гласува.

Той очерта визията си за една европейска България, в която институциите работят в интерес на обществото.

„Гласувах за една страна, в която в парламента се влиза с идеи и с политики, а не с пачки в пояса”, посочи Гюров.

По думите му е време за държава, в която политиците управляват с приличие и не се самозабравят. Той подчерта нуждата от реформи в сигурността. 

„Полицията трябва да работи с чест и достойнство по закон, а не да си тръгва, когато стане напечено. Нужна ни е прокуратура, която разследва сигналите на гражданите, а не на бухалките”, каза Гюров.

Премиерът заяви, че мечтае за европейска България, в която хората ходят с високо вдигната глава и никой не може да си позволи да ги притиска или унижава. „Много е важно всички български граждани днес да излязат и да гласуват, за да покажем, че всъщност свободните хора и техният глас са по-силни от всякакви жалки опити за манипулиране на изборите”, призова Андрей Гюров.

Тагове:

политика избори Андрей Гюров гласуване
