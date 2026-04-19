Задържаха избирател в Нова Загора, опитал да гласува два пъти

Избирателната активност в Сливенска област преди обяд достигна 10,35%

19.04.2026 | 16:45 ч.
БГНЕС

РИК-Сливен съобщава за избирател в Нова Загора, който е направил опит да гласува два пъти. Избирателят е задържан от полицията.

Избирателната активност в Сливенска област преди обяд достигна 10,35%, съобщава БНР.

"Първата секция, там не е вписан по постоянен адрес. Отива, гласува, пуска си глас в урната, след това отива и в урната, в която е регистриран по постоянен адрес”, обясни председателят на РИК Петър Тодоров.

Според председателя на Районната избирателна комисия в Сливен Християна Денчева, гласуването днес изпреварва с 1% миналите избори. Тя съобщи по общини гласуването в областта до преди обяд:

"В Сливен са гласували 11 008 човека, в Твърдица - 1102-ма, Нова Загора - 3313 и Котел - 2003-ма души, което прави общо 17426 човека, които са упражнили правото си на вот към 11.00-11.15 ч."
В Градец в следобедните часове все по-малко са желаещите да гласуват.

