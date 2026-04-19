BGONAIR Live Новини Днес | 116

"Мяра": Към 15 ч. повече от 1 млн. души са гласували в сравнение с Избори 2024

Скок на активността отчитат и от "Тренд"

19.04.2026 | 16:30 ч. Обновена: 19.04.2026 | 16:31 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Към 15 ч избирателната активност в страната е 31,8%. Това обяви Първан Симеонов от агенция "Мяра" по Нова телевизия.
Според Първан Симеонов към този момент са гласували с 1 милион избиратели повече в сравнение с предишните парламентарни избори.

"Ако тенденциите се запазят, потенциалните гласували би трябвало да бъдат около 3,5 милиона, което е сериозна изборна вълна", посочи той.

Според Първан Симеонов трендът на първия е стремително нагоре, а на втория - надолу, ще има изненада между втория и третия, където се забелязва активиране.

Според "Тренд" активността към 14 ч е била 25,9%.

Евелина Славкова от "Тренд" обясни, че избирателната активност е значително по-висока към момента. 

"През последната седмица социологическите агенции коментираха, че ще имаме по-висока избирателна активност в сравнение с тази, която имахме дори при последните няколко вота", посочи още тя.

По данни от екзит пол на социологическа агенция „Алфа Рисърч“ избирателната активност към 14:00 часа е 26,9%. 

По данни от екзит пол на социологическа агенция „Галъп интернешънъл болкан“ избирателната активност към 14:00 часа е 34%. 

Мяра изборна активност 1 милион повече избиратели
