Иван Шишков, ПБ: Основен приоритет е борбата с корупцията

Партията на Румен Радев “Прогресивна България” е големият победител след вчерашния предсрочен парламентарен вот. В интервю за Нова тв Иван Шишков, който е кандидат за народен представител заяви, че основен приоритет на новото управление ще бъде борбата с корупцията и възстановяването на държавността.

“Сега е моментът да благодарим на всички хора, които излязоха да гласуват и подкрепиха "Прогресивна България". Хората поискаха промяна и се надяваме, че недъзите в управлението на България ще останат в миналото“, на мнение е Шишков.

Той припомни, че е бил два пъти министър в служебни правителства, назначени от Румен Радев. По думите му именно тези кабинети, формирани по преценка на държавния глава, са дали реална представа как може да изглежда едно управление.

“В тези кабинети започна разкриването на злоупотребите в пътния сектор. Още тогава алармирахме за проблеми с договорите за текущи ремонти – незаконно строителство, надвишени цени и плащания, които не трябва да се извършват“, обясни бившият служебен министър.

Първи стъпки на новото управление

Той подчерта, че първата стъпка на новото управление ще бъде спирането на изтичането на публични средства. “Най-лесното и първо нещо е да спрем кражбите“, каза Шишков, като допълни, че ключова остава и дълго отлаганата съдебна реформа.

Архитектът предложи конкретни решения за развитието на пътната инфраструктура, включително предоставяне на част от магистралите на концесия. “Така няма да се харчат средства от държавния бюджет и ще се ограничат корупционните практики“.

Сред другите цели на бъдещото управление са довършването на Околовръстния път на София и подобряване на достъпа до Витоша. “Ще направим всичко възможно Витоша отново да бъде достъпна и да има нови съоръжения“, заяви Шишков.

В заключение Шишков подчерта, че освен конкретни политики, страната има нужда и от нов подход в управлението. “Трябват увереност и морал в политиката“, заяви кандидатът за народен -представител.