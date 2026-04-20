Социолог: ГЕРБ и ДПС загубиха контрол, Радев ги отнесе

Социологът Васил Тончев коментира, че и преди сме виждали такива резултати, правейки разбор на победата на новата партия “Прогресивна България”. Експертът припомни, че такава изборна вълна е имало и при царя, а след това и с появата на ГЕРБ и Бойко Борисов.

“Но нещата така или иначе бяха назрели и беше дошъл този момент за промяна”, каза пред Nova news социологът.

Според Тончев хората, които протестираха в края на миналата година и са поискали промяна, вчера са я материализирали и пред урните.

Голям кредит на доверие

“Прогресивна България“ получи огромен кредит на доверие, който може да бъде изразходван много бързо, така че ще трябва да приложи спешни мерки – от съдебна реформа, през приемането на бюджет, до борбата с корупцията”, добави Тончев.

Според социолога е пресилено да се твърди, че Румен Радев ще тръгне по пътя на Виктор Орбан. Тончев отбеляза, че предизборните програми на лидера на ТИСА Петер Мадяр и Румен Радев са идентични.

Анализаторът каза още, че очаква “Прогресивна България“ и ПП-ДБ да намерят общ език, за да осигурят необходимото мнозинство за конституционна реформа.

“Според мен Радев на първо време ще върне старите положения в конституцията в частта с назначаването на служебните кабинети“, прогнозира Тончев.

На въпрос дали може да възроди референдума за лева Тончев отговори, че “това е свършен въпрос“, който оттук нататък ще доведе само до хаос в страната.

Крахът на БСП

Относно БСП, социологът коментира, че това, което се опита да направи Крум Зарков на тези избори, е било “да реанимира нещо, което е загинало".

“В тази ситуация, в която се появи Радев и помете всичко, просто беше мисия невъзможна. Но въпреки всичко аз виждам потенциал у Крум Зарков да поведе партията напред”, каза още социологът на “Сова Харис”.

Тончев обобщи, че най-големите губещи на Избори’26 безспорно са ГЕРБ и ДПС. По думите му двете формации са изгубили контрол върху цялата държавна машина, която са управлявали.