Тръмп пак заплашва, “ще падат много бомби”

Нова порция закани от страна на американският президент Доналд Тръмп в случай че преговорите с Иран се провалят.

Републиканецът каза, че е готов да даде заповед за възобновяване на военните действия срещу Иран, ако режимът на прекратяване на огъня между страните изтече без сключването на нови споразумения, пише ТАСС.

“Ще започнат да се взривяват много бомби", каза Търмп пред телевизионната компания PBS News, коментирайки въпроса какво ще се случи, ако споразумението за двуседмично примирие изтече без нови сделки.

Преговорите в Исламабад

В тази връзка американският президент твърдеше, че Вашингтон и Техеран са се съгласили да продължат преговорите в Исламабад. Той обаче призна, че не може да каже със сигурност дали Иран ще изпрати делегация в столицата на Пакистан.

"Не знам. Имам предвид, планирано е те да бъдат там. Уговорихме се да бъдем там, въпреки че те казват, че не е имало такова нещо. Но не, това беше договорено. Ще видим дали ще бъдат там. Ако ги няма, не е голяма беда", отбеляза американският лидер.

Предполага се, че мирните преговори отново ще бъдат водени от вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Ядреното оръжие

На въпрос какво очаква от преговарящите в Исламабад, президентът отговори: "Отсъствие на ядрени оръжия".

Същевременно ръководителят на администрацията във Вашингтон отрече неговият зет Джаред Къшнър, който е част от американската делегация на преговорите с Иран, да има конфликт на интереси поради факта, че развива частен бизнес в Саудитска Арабия и други страни от Близкия изток.

"Не преговаряме за нищо друго, освен за факта, че иранците няма да получат ядрен боен заряд", категорично заяви президентът.

Освен това Тръмп потвърди, че е напълно несъгласен с прогнозата на министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, който призна, че цените на бензина в страната вероятно ще паднат до ниво от 3 долара за галон едва следващата година.