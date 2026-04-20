"Прогресивна България" превзе и София, свали от трона ПП-ДБ

Румен Радев и "Прогресивна България" свалиха от трона в София ПП-ДБ. Това сочат данните на ЦИК към 6:00 часа. В два от избирателните райони преднината е сериозна, а в един ПП-ДБ запазва нищожна преднина засега. ГЕРБ-СДС са трети.

В 23 МИР, при обработени 63,84% СИК резултатите са следните:

ПП-ДБ - 32,18%

ПБ - 32%

ГЕРБ-СДС - 12,3%

В 24 МИР, при обработени 69,72% СИК резултатите са следните:

ПБ - 34,6%

ПП-ДБ - 26,9%

ГЕРБ-СДС - 13,5%

В лидерския 25 МИР, при обработени 75,4% СИК резултатите са следните:

ПБ - 42,3%

ПП-ДБ - 17,1%

ГЕРБ-СДС - 14,2%