"Прогресивна България" превзе и София, свали от трона ПП-ДБ

Румен Радев и "Прогресивна България" свалиха от трона в София ПП-ДБ. Това сочат данните на ЦИК към 6:00 часа. В два от избирателните райони преднината е сериозна, а в един ПП-ДБ запазва нищожна преднина засега. ГЕРБ-СДС са трети.
В 23 МИР, при обработени 63,84% СИК резултатите са следните:
- ПП-ДБ - 32,18%
- ПБ - 32%
- ГЕРБ-СДС - 12,3%
В 24 МИР, при обработени 69,72% СИК резултатите са следните:
- ПБ - 34,6%
- ПП-ДБ - 26,9%
- ГЕРБ-СДС - 13,5%
В лидерския 25 МИР, при обработени 75,4% СИК резултатите са следните:
- ПБ - 42,3%
- ПП-ДБ - 17,1%
- ГЕРБ-СДС - 14,2%