Европол идентифицира още 45 украински деца, насилствено депортирани в Русия

Международно разследване с отворени източници, координирано от Европол в Хага, разкри информация за 45 деца, насилствено преместени или депортирани от Русия от окупираните райони на Украйна, съобщи организацията, цитирана от украинските медии.

Двудневната операция, проведена на 16-17 април, събра 40 експерти от 18 държави, заедно с Международния наказателен съд и няколко неправителствени партньори.

Според Европол екипът е изготвил 45 доклада, съдържащи насоки, които биха могли да помогнат за локализирането на децата и идентифицирането на хора или структури, участващи в тяхното прехвърляне.

Събраните материали включват възможни транспортни маршрути, лица, които може да са позволили депортирането, като например директори на сиропиталища, военни части, които може да са съдействали, лагери или съоръжения, където са били отвеждани децата, и онлайн платформи, които може да съдържат снимки на децата.

Разследващите също така събраха информация, предполагаща, че някои депортирани деца може сега да са свързани с руски военни части.

Агенцията заяви, че техниките за дигитално разследване, използвани по време на събитието, са предназначени да подкрепят текущите украински разследвания, като превръщат разпръснатите онлайн следи в практически насоки.

Насилствено отстранени деца

Украинските власти съобщават, че над 19 500 деца са били насилствено отстранени от началото на пълномащабната инвазия на Русия през 2022 г.

Принудителното прехвърляне или депортиране на деца може да се счита за военно престъпление съгласно международните правни рамки и това е едно от твърденията, които са привлекли най-внимателното внимание от страна на международните прокурори. Международният наказателен съд вече разглежда случаи, свързани с войната, включително предполагаеми престъпления, свързани с преместването на украински деца.

Това беше третото подобно събитие, ръководено от Европол, а второто беше специално фокусирано върху украински деца, които са били насилствено преместени или депортирани.