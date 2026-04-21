Линейка се обърна на кръстовище в София ВИДЕО

Инцидент с линейка на едно от ключовите кръстовища в София. Автомобилът на Спешна помощ се е обърнал при бул. “Христо Ботев“ и бул. “Сливница“. Движението в района е блокирано.

Снимки и видеа се разпростаняват във Фейсбук и в групата “Катастрофи в София”.

Все още не е ясно дали има пострадали при инцидента. На място са пристигнали екипи на полицията и още една линейка.

Причините за катастрофата все още не са ясни.

По неофициална информация друга кола е предизвикала катастрофата, като шофьорът е избягал.