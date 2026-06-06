Пулев вади на показ шокиращи данни и практики в държавни дружества

Правителството подготвя цялостна ревизия на структурите и държавните дружества към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, като в следващите дни ще бъдат представени публично данни за сериозни нарушения и съмнения за корупционни практики, каза вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев пред БНТ.

По думите му още с първия си подпис като министър е разпоредил спиране на всички плащания по договори и обществени поръчки в системата на министерството, за да бъде извършен пълен анализ на поетите ангажименти и финансовото състояние на структурите. Вицепремиерът подчерта, че вече е събрана достатъчно информация за състоянието на редица дружества и структури в системата на министерството. По думите му проверките са установили тревожни практики, свързани с управлението на публични средства.

"Има неща, които наистина са шокиращи, свързани с потъпкване на всички добри икономически и търговски практики, като сто процента авансови плащания по различни договори, индексации на аванси, срещу които не е получено нищо", посочи министърът.

Пулев съобщи още, че има сериозни съмнения за нарушения в някои от ключовите държавни дружества.

По отношение на управлението на Държавната консолидационна компания министърът обясни, че е предприел промени с цел засилване на контрола и подобряване на управлението на дружеството. Той подчерта, че възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ДКК са в размер на около 1700 евро месечно и определи като неверни публично разпространяваните твърдения за няколко пъти по-високи заплати.

Във връзка с назначения нов особен търговски управител на дружествата от групата „Лукойл“ вицепремиерът подчерта, че правителството е заложило на професионален опит и отчетност при избора.

"Лукойл" е много важно структуроопределящо предприятие, което до голяма степен с неговото пазарно поведение определя цената на горивата за българските граждани, потребители на колонка", заяви той. По думите му новото назначение е направено на базата на ясни критерии за професионален опит и прозрачност.

Той обяви, че предстои извършването на цялостна проверка на дружествата и структурите на МИИИ в т.ч. и на ББР, когато стане част от системата на Министерството. Вицепремиерът беше категоричен, че правителството ще продължи да работи за стабилизиране на публичните финанси, подобряване на бизнес средата и възстановяване на доверието в институциите.