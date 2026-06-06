IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 37

Откриха половин килограм канабис в тайник до детска градина във Враца

Младеж признал пред полицията за дрогата

06.06.2026 | 13:00 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Половин килограм канабис откри полицията във Враца в тайник до оградата на детска градина, съобщиха от МВР. Вчера около 18:30 часа полицията е установила непълнолетен с един полиетиленов плик, съдържащ бяло прахообразно вещество с общо тегло 2 грама. Момчето казало, че наркотичното вещество е амфетамин и в хода на последващи беседи споделило, че в тайник до оградата на детска градина държи канабис. 

Свързани статии

Посоченото място се намирало непосредствено до мястото на проверката и полицаите открили два пригодени тайника, където имало 500 грама канабис. В тайника имало и две електронни везни. Момчето е задържано за 24 часа в Районно управление - Враца. 

От полицията съобщават, че е образувано досъдебно производство и случаят е докладван на дежурен прокурор. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Враца канабис
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem