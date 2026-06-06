Откриха половин килограм канабис в тайник до детска градина във Враца

Половин килограм канабис откри полицията във Враца в тайник до оградата на детска градина, съобщиха от МВР. Вчера около 18:30 часа полицията е установила непълнолетен с един полиетиленов плик, съдържащ бяло прахообразно вещество с общо тегло 2 грама. Момчето казало, че наркотичното вещество е амфетамин и в хода на последващи беседи споделило, че в тайник до оградата на детска градина държи канабис.

Посоченото място се намирало непосредствено до мястото на проверката и полицаите открили два пригодени тайника, където имало 500 грама канабис. В тайника имало и две електронни везни. Момчето е задържано за 24 часа в Районно управление - Враца.

От полицията съобщават, че е образувано досъдебно производство и случаят е докладван на дежурен прокурор.