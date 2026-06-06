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Украйна се извини на Гърция за морски дрон, открит край Лефкада

Дронът беше открит от рибари на 7 май

06.06.2026 | 12:20 ч. 9
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Украйна се извини на Гърция във връзка с откриването на украински морски дрон край бреговете на остров Лефкада миналия месец, като обясни инцидента с обстоятелствата около руската инвазия в Украйна, съобщава онлайн изданието на в. "Катимерини".

В изявление, публикувано в социалните мрежи снощи, говорителят на украинското Министерство на външните работи Георгий Тихи заяви, че Киев "изразява извиненията си за инцидента", подчертавайки, че той е резултат от обстоятелствата, създадени от "продължаващата руска агресия срещу Украйна".

Тихи благодари на Гърция и нейния народ за подкрепата от началото на пълномащабната инвазия на Русия и заяви, че Украйна цени високо приятелството с Гърция.

Дронът беше открит от рибари на 7 май и впоследствие предаден на гръцките военни власти. Смята се, че той е свързан с поредица от операции с украински морски дронове, насочени срещу кораби, свързани с руския износ на петрол.

По-рано тази седмица Гърция изпрати дипломатическа нота до Киев във връзка с инцидента.

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