BGONAIR Live Новини Днес | 115

Посолството на САЩ у нас: Нямаме търпение да работим с Радев

Ние поздравяваме Румен Радев и "Прогресивна България" за победата им, написаха от институцията

21.04.2026 | 21:19 ч. 9
Посолството на САЩ в България поздрави Румен Радев за победата му на изборите в неделя и обяви, че очаква с нетърпение да работи с новото правителство на страната ни. 

"Българският народ се произнесе и ние поздравяваме Румен Радев и "Прогресивна България" за победата им. Очакваме с нетърпение да работим с новото правителство за развитието на двустранните ни отношения и за по-нататъшното укрепване на тесните връзки между американския и българския народ", се казва в позицията на американското посолство в социалната мрежа X.

Свързани статии

Радев спечели пълно мнозинство

"Прогресивна България" спечели 44.59% от гласовете. За партията на Румен Радев са гласували 1.44 млн. души. Партията на Радев акумулира сериозна подкрепа, която осигурява мнозинство в следващия парламент, като за партията му има отредени 131 места.

На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС с 13.38% (39 мандата) от гласовете, следвани от “Продължаваме Промяната - Демократична България” с 12.61% (37 мандата).

Четвъртата политическа сила в новия парламент е ДПС със 7.1% (21 мандата), а на последно място е "Възраждане" с 4.2% (12 мандата).

Рекордно висока е избирателната активност в страната - над 40%.

Активността зад граница достига близо 200 хил. гласували, спрямо около 147 хил. на изборите през октомври 2024 г., което е ръст от приблизително 36%.

Румен Радев Прогресивна България САЩ посолство
