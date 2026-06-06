Двама от пострадалите при катастрофата в София са в реанимация във ВМА

Двама от пострадалите при вчерашната катастрофа на "Челопешко шосе" в София, настанени във Военномедицинската академия (ВМА), остават в реанимация, а трети ще бъде преместен в Клиниката по гръдна хирургия, съобщиха за БТА от лечебното заведение.

Състоянието на единия от пострадалите е тежко, той е с фрактура на долен крайник, черепно-мозъчна травма и гръбначна травма.

Тримата пострадали, който бяха настанени в Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна – ИСУЛ" след тежката катастрофа в София, са изписани. След извършени прегледи медиците са преценили, че състоянието на пациентите е добро и те са изписани за домашно лечение.

Три са вече жертвите на тежката катастрофа с две леки коли и автобус на градския транспорт в София. 27-годишен мъж загина на масто, а 31-годишен мъж почина малко по-късно от раните си в ИСУЛ. Днес почина и трети мъж, един от настанените в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Света Анна".