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Свръхпреработената храна ни прави по-нещастни

Апетитът се влияе и от стреса

06.06.2026 | 10:57 ч. 1

Хората, които потребяват свръхпреработени продукти, са по-нещастни, каза пред Bulgaria ON AIR психотерапевтът Детелина Стаменова.

Газирани напитки, все по-големи бургери и чинии, препълнени с храна, съпътстват живота ни. И много хора не просто качват килограми, но минават в графата "затлъстели".

Апетитът се влияе и от стреса.

"Хората са родени различни и съответно реакцията ни на стрес може да бъде различна. При едни спада апетитът, но при други той се увеличава", коментира Стаменова.

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"Тези "награди" ни разрушават на две нива. Едното е нивото "навик", а след това влияе на общото ни настроение", коментира Детелина Стаменова

Психотерапевтът подчерта, че забраните не работят и хората не се мотивират от тях.

"Бързата храна е евтина храна", отбеляза тя, като добави, че в момента богатите хора се отличават с по-добро състояние на тялото си като килограми и телесен състав, а не както преди години, когато наднорменото тегло е било признак на заможност.

"Истинската инвестиция в здравето ни е в това да може да се движим и да се храним с добра храна, да знаем как може да стигнем спокойствието си, което сме загубили по пътя си", заяви психологът.

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