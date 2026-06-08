Папа Лъв XIV: Оръжията никога не могат да доведат до истински и траен мир

Папа Лъв Четиринадесети предупреди, че оръжията никога не могат да доведат до истински и траен мир. Това предупреждение той отправи в реч пред парламента на Испания, произнесена на испански език, който папата владее отлично.

"Оръжията могат да наложат временна тишина, но те никога не ще могат да изградят един истински и траен мир“, заяви папата, визирайки множеството конфликти по света.

Той подчерта, че всяка война представлява болезнено поражение на способността да се водят преговори.

Лъв Четиринадесети изрази безпокойство от това, че в различни страни по света, в това число и в Европа, се мисли отново за превъоръжаване като неизбежен отговор пред крехката глобална обстановка. Той разкритикува увеличаването на разходите за отбрана.

„Истинската сигурност, напротив, се ражда от справедливостта, от търпеливия диалог, от спазване на международното право“, заяви той.

Лъв Четиринадесети подчерта, че ескалиращите конфликти, задълбочаващата се поляризация и широкоразпространеното незачитане на човешките права са тласнали света към една дълбока криза.

"Светът преминава през една дълбока духовна и културна криза, която се изразява в множество форми на насилие, поляризация и взаимно неуважение“, каза папата на фона на подновените атаки между Израел и Иран и на продължаващата война в Украйна.

В речта си папата се спря и върху трагедията с мигрантите и заяви, че този въпрос трябва да бъде разрешен отвъд простото управление на миграционните потоци.

"Има двойно изискване за социална справедливост - да се предложат сигурни и легални пътища, уважителен прием и истински възможности за интегрирането на мигрантите и от друга страна да се насърчава правото на мигрантите да останат на собствената си земя“, заяви папата.

Той спомена все по-опасните миграционни пътища като атлантическия миграционен път и заяви, че е нужно да се засили спасяването и съдействието посредством многостранно сътрудничество, така че нито една страна да не трябва да се изправя сама пред предизвикателство от такива мащаби.

В края на визитата си в Испания папата ще посети Канарските острови, на които идват мигранти, потеглящи от Западна Африка. Само миналата година над 3000 души са загинали по този миграционен път, според неправителствената организация „Каминандо фронтерас“.

Правителството на испанския премиер Педро Санчес постави началото на програма, позволяваща на 500 000 мигранти да кандидатстват за законен статут в Испания.

В изказването пред парламента на Испания папата призова и за строга етична бдителност над това как изкуственият интелект се използва във време на война.

Той призова и за защита на религиозната свобода, казвайки, че вярата не може да бъде обречена на мълчание, сякаш е без значение за обществения живот.

Папата също така защити неприкосновеността на тайната на изповедта в Католическата църква, която задължава свещеника да не разкрива никаква информация, споделена му от изповядващите се вярващи. Това негово изказване идва в момент, в който няколко държави, включително Франция, обсъждаха възможността свещениците да бъдат задължени да съобщават за случаи на сексуално насилие, разкрити по време на изповед, след скандалите, разтърсили Католическата църква в международен мащаб.

Защитата на тайната на изповедта съхранява „свещено пространство на вътрешна свобода, в което вярващият може да открие душата си пред Бога“, изтъкна папа Лъв Четиринадесети.

Той подчерта и че всеки човешки живот трябва да бъде признат и защитаван от зачатието до естествения залез. Папата също така изтъкна и централната роля на семейството.

Папата рядко говори пред национален парламент, а за първи път папа говори пред парламента на Испания, отбелязват световните агенции.

(БТА)