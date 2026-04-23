"Мъртвите души" в избирателните списъци

И на тези избори станахме свидетели на феномена, добил популярност с името "мъртви души" в избирателните списъци.

Повод за това стана появата на името на Ивайло Калушев от случая "Петрохан" в избирателните списъци за вота.

На 19 април журналистът Паола Хюсеин отива да гласува заедно със сина си Борис и остават неприятно изненадани от факта, че името на съпруга ѝ е в избирателния списък.

"Съпругът ми почина преди почти две години - на 27 май 2024 г. Тогава също имаше избори през есента, и името му все още беше в избирателните списъци, но си го обяснихме с факта, че може би е твърде кратко времето, за да бъде премахнато. Но сега, две години по-късно, той продължава да е там", разказа Паола.

По ирония на съдбата, като главен редактор на вестник "24 часа", Борислав Зюмбюлев години наред е писал за проблема с "мъртвите души" в списъците.

"И сега, в един момент, неговото име се превърна в доказателство, че тези явления продължават да съществуват, което е много странно", каза още Паола.

Оказва се, че освен нейният съпруг, в списъците за гласуване в Монтана се е появил и Ивайло Калушев от казуса "Петрохан".

"В никакъв случай името не е попадало в списъка за гласуване. В окончателния списък при проверка в ГРАО не фигурира такова лице. Данните на Ивайло Калушев, както каза и колежката, са в предварителния списък. Той фигурира там, защото към момента на обявяване на избирателния списък по документи той се води жив, колкото и да е странно. Знаете целия процес на разследване и колко късно е излязъл смъртният акт, затова се получава такова разминаване", поясни директорът на дирекция АПИО - Монтана Красимир Иванов.

Съгласно Изборния кодекс общините са длъжни да обявят избирателните списъци на място до секциите 40 дни преди изборите.

Критики към администрацията

"От моя личен опит, докато работех в ЦИК до 2011 г., това време беше под един месец. Даже бих казал две седмици. Сега виждаме повече от два месеца, човекът не е заличен. Това е мърлявщина на част от администрацията. Всъщност това има неприятно обществено значение, защото хората се съмняват в изборния резултат. Изобщо не трябва мъртви хора да стоят в избирателните списъци", категоричен бе бившият зам.-председател на ЦИК проф. Михаил Константинов.

Освен с починали, избирателните списъци са пълни и с българи, които живеят зад граница.

"Списъците могат да се изчистят с помощта на така наречената "активна регистрация", за да останат само имената на хората, които са тук. Това не значи, че другите ги лишават от право на глас, но ако някой има право да гласува от България, той се появява в изборния ден, но го дописват, ако не е в списъка. Просто администрацията трябва да си гледа работата, а със закон трябва да се приеме процедура за изчистване на избирателните списъци", заяви проф. Константинов.