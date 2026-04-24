15 години затвор грозят шофьора на автобуса, премазал две жени край Малко Търново

Окръжният съд в Бургас ще разгледа днес мярката за неотклонение на шофьора на автобуса, който се преобърна край Малко Търново в сряда.
Говорителят на Окръжна прокуратура – Бургас Христо Колев съобщи, че според първоначалните данни от разследването, автобусът е бил оставен със запален двигател и без задействана ръчна спирачка.
По информация на прокуратурата автобусът е останал без гориво малко преди границата. Разследващите работят по версията, че водачът не е преценил правилно необходимото количество гориво за маршрута и е възнамерявал да зареди в Турция, където цената е по-ниска.
Превозното средство е било спряно на наклонен участък от пътя. След като горивото е било долято и двигателят е запален отново, автобусът е потеглил самостоятелно назад, напуснал е пътното платно и се е преобърнал в крайпътно дере.
„Установено е, че превозното средство е било с работещ двигател и без дръпната ръчна спирачка – нарушение на Закона за движение по пътищата“, заяви прокурор Колев, цитиран от БГНЕС.
Според разследването част от пътниците са направили опит да достигнат до шофьорското място и да овладеят ситуацията, но не са успели да спрат автобуса.
При инцидента загинаха две украински гражданки на 55 и 65 години. Много от пътниците получиха различни наранявания. В автобуса пътуваха общо 37 украински граждани и двама шофьори, които са били на екскурзия от Одеса към Турция.
Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на един от водачите за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице и телесни повреди на други пътници.
Шофьорът с инициали С. М. е задържан за срок до 72 часа. Според прокуратурата съществува реална опасност той да се укрие, тъй като е чужд гражданин без постоянен адрес в България. Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода.
Назначена е автотехническа експертиза, която трябва окончателно да установи механизма на катастрофата. Прокуратурата ще поиска днес от съда налагане на постоянна мярка "задържане под стража" спрямо обвиняемия.