Вашите сигнали: Къде са пейките след COVID, да не красят нечия вила?

В разгара на пролетта и настъпващото лято животът на открито започва да кипи с всички сили, а моловете полека опустяват.

Хората използват всеки свободен миг за разходка сред природата- паркове, градинки и междублокови пространства са пълни с хора.

Но къде са ни пейките?

Ето какъв сигнал, адресиран до Столична община и район „Младост“, пристигна в платформата на Helpbook.info:

„Всички помним как по време на COVID - 19 пейките по парковете и градинките масова бяха премахнати. За съжаление години по-късно малка част от тях бяха възстановени. Успоредно по протежението на бул. „Сахаров“ и блок 57, 58, 59, 60, 61 (тъй наречената китайска стена) е съхранена прекрасна зелена площ, подходяща за разходки и отдих, но липсват каквито и да било пейки, които бяха премахнати през споменатия период.

Къде са те и защо не са възстановени? Надяваме се, че не красят нечия вила.

Моля, да се монтират пейки, тъй като теренът е ежедневно посещаван от майки с колички, хора излезли на разходка и собственици на домашни любимци. Адски тъжно е, че човек няма къде да поседне.

Настоятелно Ви моля пейките да бъдат възстановени, за да можем да поседнем и отдъхнем през започващото слънчево време.

Ще е чудесно ако бъдат поставени и кошчета. Пиша всичко това като съвестен данъкоплатец.“ (целият сигнал - тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.