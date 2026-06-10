Отвлякоха куче инфлуенсър в Китай и го изядоха

Китайското бордър коли инфлуенсър, с над 1,5 милиона последователи, което пътува из страната със собственика си, е било откраднато, продадено на ресторант за кучешко месо и изядено. Казусът предизвика възмущение онлайн.

Чутоу, осемгодишно куче от провинция Хенан, изчезна от семейната ферма през май, докато инфлуенсърът Гуо беше в чужбина на самостоятелно пътуване през Грузия.

Кучето се превърна в един от най-известните инфлуенсъри за домашни любимци в страната в Douyin, китайската версия на TikTok, където милиони следяха видеоклипове на Чутоу, придружаващ Гуо по време на пътувания с кола през пустините, планините и отдалечените райони на страната чак до Тибет.

Записи от видеонаблюдение показват Чутоу да почива спокойно в земеделска земя, собственост на семейството на Гуо, преди двама мъже да се приближат с електрическа тротинетка и да отнесат кучето под покривало.

Гуо незабавно прекратил пътуването си в чужбина и отлетял обратно в Китай, за да търси кучето си, документирайки всяка стъпка в китайските социални медийни платформи и своя акаунт в YouTube.

Гуо и Чутоу са прекарали осем години, пътувайки заедно из Китай

Понякога те са целявали с малко повече от инстантни спагети, докато спяли в микробус по време на отдалечени пътувания с кола.

На 26 май Гуо проследил мъж, обвинен в кражба на кучето, и уж предложил 10 000 юана (около 2100 австралийски долара) за връщането на Чутоу. Мъжът твърдял, че е объркал Чутоу с бездомно куче.

Гуо отхвърлил обяснението, казвайки, че бордър колито е носило както нашийник, така и устройство за проследяване, докато е било в семейния имот.За жалост той получил ужасяващи новини - Чутоу вече е бил продаден на ресторант, специализиран в ястия с кучешко месо, за 180 юана (38 австралийски долара), и бил заклан в същия ден и сервирано на клиентите.

Според местни съобщения, Гуо по-късно се се сбил с месар, свързан с ресторанта, с надеждата да възстанови останките на любимия си спътник в пътуването.

"Козината е била хвърлена в боклука отдавна", казал му месарят.

Предполагаемият крадец по-късно е казал:

"Кучето е мъртво, така че спри да вдигаш шум. Не съм нарушил закона."

Случаят предизвика широко разпространен гняв онлайн

Китайските потребители заляха страниците на Гуо с жалостиви съобщения за кучето, а мнозина споделиха, че са плакали, докато са гледали отново стари видеоклипове с пътувания с Чутоу. Някои китайци дори поискаха по-строги закони за защита на животните.

"Една светла, жива душа завърши толкова трагично", написа един потребител под стар видеоклип в акаунта на Гуо.

В едно емоционално видео в YouTube, публикувано след смъртта на кучето, Гуо описва Чутоу като спътника, който му е дал сили да започне да пътува из Китай с ван, който е купил само за 4600 юана (около 970 австралийски долара) през 2019 г.

"Той ми даде смелостта да тръгна", каза Гуо. "И в неговите очи аз бях неговата смелост."

Инфлуенсърът описа и първото пътуване на Чутоу, който отразявал неговите собствени емоции.

"Точно като мен, той беше изпълнен с любопитство към този свят."

Той сподели как е спал при минусови температури в Тибет с Чутоу до себе си през годините, прекарани в пътуване из страната заедно. По думите му с кучето са оцелявали заедно при трудни условия, докато са се опитвали да спестяват пари по пътя.

"Животът е труден. Яжте юфка всеки ден. Но се насърчаваме взаимно."

В едно емоционално видео Гуо каза, че пътуването сам след смъртта на Чутоу би било непоносимо, защото всеки спомен му напомнял за кучето.

"Осем години съвместна работа са били като мечта", каза той. "Времето се срива. Спомените проблясват. Не мога да дишам. Сега разбирам... Не мога да спра да плача."

Гуо каза, че се обвинява за смъртта на животното, тъй като го е оставил само, за да пътувал в чужбина.

Китай няма национален закон за защита на домашните любимци и домашните любимци до голяма степен се третират като собственост съгласно правната система. Адвокати казаха пред South China Morning Post, че предполагаемата кражба може да се квалифицира като наказателно преследване само ако може да се докаже, че стойността на Чутоу надвишава 2000 юана, прагът за кражба в провинция Хенан.

Съобщава се, че Гуо е купил бордър колито от уличен продавач през 2018 г. за малко над 2000 юана, когато кучето е било бебе. Той се опитал да докаже стойността му пред полицията, като посочил онлайн славата му и стойността му като звезда в социалните медии.

В изявление, споделено онлайн, Гуо заяви, че няма да приеме "никаква форма на споразумение" и обеща да доведе случая "докрай" по законови канали.

"В момента съответните органи приемат този инцидент много сериозно", написа той. "Ако има някакво по-нататъшно развитие по случая, ще информирам всички възможно най-скоро."

Случаят избухна онлайн преди спорния фестивал на кучешкото месо в Юлин - ежегодно събитие, провеждано около 21 юни в Южен Китай, отдавна критикувано от активисти за защита на животните заради клането и продажбата на кучета за консумация.

Въпреки че страната премахна кучетата от официалния си каталог за добитък през 2020 г., все още няма национална забрана за консумация на кучешко месо.

Градове, включително Шънджън и Джухай, забраниха консумацията на кучета и котки, но практиката остава законна в някои части на страната и продължава да предизвиква остри критики от защитниците на животните.