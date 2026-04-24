Хванаха три "Порше"-та да летят в Благоевград, единият карал със 189 км/ч

Няколко фрапиращи нарушения на скоростните режими са установени от пътни полицаи във Велинград по време на активен контрол в града. Екип на районното управление е извършвал проверки с техническо средство - камера тип "тринога", когато в обхвата ѝ попаднали няколко луксозни автомобила от марката "Порше".

След преглед на записите униформените установили три нарушения, предава БНТ. При въведено ограничение от 50 км/ч в населено място, единият автомобил е преминал със скорост от 189 км/ч, вторият - със 147 км/ч, а третият - с 64 км/ч.

Предстои издаването на електронни фишове на собствениците на автомобилите, както и установяване на самоличността на водачите.

След приспадане на допустимия толеранс, двама от шофьорите, засечени с най-високите скорости, са заплашени от сериозни санкции – глоби в размер съответно на 766.94 евро и 562.42 евро, лишаване от право да управляват моторно превозно средство за срок от три месеца и отнемане на 18 контролни точки.

От Областната дирекция на МВР в Пазарджик съобщават, че засиленият контрол по пътищата в региона продължава, като спрямо нарушителите ще се прилага нулева толерантност.