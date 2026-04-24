Тръмп разкритикува Хари за посещението в Украйна

Доналд Тръмп отправи остра атака към принц Хари, след като принцът призова САЩ да изпълнят задълженията си към Украйна и НАТО във войната с Русия.

Президентът саркастично отхвърли "чудесния съвет“ на херцога на Съсекс и заяви, че вярва, че говори повече от името на Обединеното кралство, отколкото от името на най-малкия син на крал Чарлз III.

Тръмп, който многократно е наричал съпругата на Хари "ужасна“, също така нападна Меган Маркъл, докато говореше в Белия дом снощи. Въпреки атаката към най-малкия син на монарха, Тръмп каза, че очаква с нетърпение да се срещне със "своя приятел" Чарлз и съпругата му по време на държавното им посещение в Америка.

Поредно посещение на Хари на фронта

Хари пристигна тайно в Украйна в четвъртък и макар да не спомена името на Тръмп, той каза пред Киевския форум за сигурност, че е необходимо "американско лидерство“ във войната с Русия.

Хари заяви, че Америка трябва да "спазва задълженията си по международните договори“ - ясен знак към военния съюз - в своята "трайна роля в глобалната сигурност“.

41-годишният Хари произнесе дълга и страстна реч, заявявайки, че "не е тук като политик, а като войник, който разбира службата и хуманитарен работник“.

Обръщайки се към Америка, Хари каза: "Съединените щати имат изключителна роля в тази история. Не само заради силата си, но и защото когато Украйна се отказа от ядрените оръжия, Америка беше част от гаранцията, че суверенитетът и границите на Украйна ще бъдат уважавани.

Това е момент за американското ръководство, момент за Америка, да покаже, че може да спазва задълженията си по международните договори – не от милосърдие, а от трайната си роля в глобалната сигурност и стратегическата стабилност", каза още Хари в Киев.

Призив към Путин да спре войната

Хари също така призова Владимир Путин да "спре тази война“ с Украйна и обвини руснаците, че извършват "масови убийства и мъчения“.

"Все още има време – сега – да спрем тази война, да предотвратим по-нататъшни страдания както за украинците, така и за руснаците и да изберем различен курс. Президент Путин, никоя нация не се възползва от продължаващата загуба на живот, на която сме свидетели“, каза още Хари в речта си.

След това Хари обвини руснаците в безмилостни "атаки срещу цивилни, масови убийства, мъчения, сексуално насилие и насилствено депортиране на цели групи от населението“, включително десетки хиляди деца.

Той каза, че тези млади хора са промивани от система, "предназначена да заличи кои са“.

Неочакваното посещение на Хари – третото му пътуване до Украйна от началото на войната през 2022 г. – идва дни след като той завърши обиколка до Австралия, на която беше придружен от съпругата си.

Той спря във Великобритания по време на пътуването си до Украйна, но само за да премине транзитно през нея.

Хари пристигна в Киев с влак, след като руски дронове удариха железопътна гара в Запорожка област на страната, където беше убит машинист, според вицепремиера на Украйна Олексий Кулеба.

Херцогът беше посрещнат от Рамина Арсений Яценюк, изпълнителен директор на фондация "Отворена Украйна“, която организира Киевския форум за сигурност.

След като слезе от нощния си влак, той каза на репортерите: "Хубаво е да се върна в Украйна“, добавяйки, че иска да напомни на хората по света с какво се сблъсква Украйна и да подкрепи тези, които вършат изключителна работа всеки час от всеки ден в невероятно трудни условия.

Хари беше в Киев само седмица след като Русия предприе най-смъртоносната си въздушна атака срещу столицата досега тази година. Москва бомбардира страната с вълна от удари с дронове и ракети, убивайки 17 души и ранявайки над 100. Четирима загинаха в Киев, включително 12-годишно момче.

Късмет и поздрави на Меган



В отговор на извелението на прогонения принц, президентът каза пред репортери: "Знам едно нещо, принц Хари не говори от името на Обединеното кралство, това е сигурно. Мисля, че говоря от името на Обединеното кралство повече, отколкото от името на принц Хари".

"Но много ценя съвета му. Това е чудесен съвет“, добави президентът саркастично.

След това президентът каза, че на Хари му е необходим "много късмет" заради брака му а Меган Маркъл.

"Как е той? Как е съпругата му? Моля, предайте ѝ поздравите ми", каза със сарказъм Тръмп.

Коментарите му идват на фона на очакваното четиридневно държавно посещение на краля и кралицата на Обединеното кралство. Тръмп е на мнение, че посещението идва в подходящ момент и може да поправи "увредените заради войната с Иран отношения" между двете страни.

"Очаквам с нетърпение вечерята, ще дойде крал Чарлз. Той е мой приятел. Наистина я очакваме с нетърпение, говорихме и ще си прекараме страхотно. Казвам ви, ако бях построил тази бална зала, щеше да е пълна, бих искал да имаме повече места", каза Тръмп.

"Ще имаме много страхотни хора, които обичат Обединеното кралство. Аз обичам Обединеното кралство. Мисля, че направиха голяма грешка по отношение на енергетиката. Трябва да отворите Северно море в Абърдийн, трябва да го отворите. А другото нещо е, че направиха голяма грешка по отношение на имиграцията", каза пред репортерите Тръмп.