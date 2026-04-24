Слънчево ще е утре, сутринта на отделни места са възможни слани

През нощта ще се изяснява. Вятърът в повечето райони ще стихне. Сутринта само на отделни места по високите полета на Западна България ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, за София - около 4°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.

Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, по Черноморието - между 13° и 16°, за София - около 21°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Преди обяд ще е почти тихо, а след обяд ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е от 11°-12° по северното крайбрежие до 13°-14° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.

В неделя ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и временно силен северозападен вятър. Минималните температури ще са между 3° и 8°, а максималните - между 22° и 27°. След пладне с преминаването на студен атмосферен фронт ще настъпи понижение на температурите. В понеделник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източните и планинските райони, без съществени валежи. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихва и в понеделник сутринта на места в котловините и равнините ще се образува слана. В понеделник дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между между 14° и 19°.