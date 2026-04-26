IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

“Продължаваме промяната” свиква Национален съвет

Ще бъде направена равносметка на изминалите избори

26.04.2026 | 09:55 ч.
БГНЕС

Национален съвет на “Продължаваме промяната” ще бъде свикан днес. На него ще бъде направена равносметка на представянето на партията и на коалицията с "Демократична България" на парламентарните избори на 19 април. 

Очаква се ръководният орган да излезе със становище за приоритетите си в бъдещото 52-ро Народно събрание.

Ще бъде обсъдено и предложението на "Да, България" за подписване на коалиционно споразумение, което да регламентира органите на управление на ПП-ДБ, както и механизмите за взимане на решение и кадровата политика.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Продължаваме промяната Национален съвет Избори 2026 партия Да България политики 52 НС
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem