Световното първенство ще бъде нов експеримент на ФИФА

Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада започва тази вечер, а според футболния анализатор и бивш директор в ЦСКА Стоян Орманджиев турнирът отново ще бъде своеобразен експеримент за ФИФА.

"Това Световно първенство ще бъде поредният експеримент на ФИФА, защото с всяко изминало Световно сме свидетели на много промени. Сега няма да е изключение. Много предизвикателства ще има за организаторите - и с атмосферните условия, и с организацията на събитието", коментира Орманджиев в ефира на "България сутрин".

Нов формат и големи очаквания

Орманджиев отбеляза, че футболът се е променил значително през годините - както в спортно-техническо отношение, така и от маркетингова гледна точка.

"Очаквам това Световно първенство да бъде зрелище, да има своите трудни моменти, но да подобри отново всички рекорди. Тази година финалистите ще изиграят осем мача, което е за първи път. Очакванията са много големи", посочи той.

В турнира ще участват 48 национални отбора. Бившият футболист Евгени Коцев също коментира новия формат и отбеляза пред Bulgaria ON AIR, че пътуването може да се окаже "нож с две остриета".

"Световното първенство винаги е невероятна емоция, която няма как да ни остави безучастни като част от футболните среди", каза Коцев.

Фаворитите за титлата

Орманджиев заяви, че няма конкретен отбор, на който ще симпатизира на този Мондиал, но посочи Аржентина, Португалия, Бразилия, Испания и Франция сред основните фаворити.

"Някой от тези отбори е достоен да стане световен шампион", смята той.

Политика, пътуване и време

Коцев обърна внимание и на политическия контекст около турнира.

"Няколко футболиста не бяха допуснати в САЩ по политически причини. Това е аларма, че мерките ще бъдат по-сериозни", коментира той.

Според Орманджиев в САЩ има притеснения и заради лошото време. Въпреки това той очаква турнирът да предложи силни мачове и много голове.

Ред е за новите звезди

Орманджиев прогнозира, че Световното първенство ще даде сцена и на нови футболни звезди.

"Да се надяваме на повече зрелище, голове. Щастливци сме, че в последните години гледаме футболисти като Меси, Роналдо, атакуващ футбол. Ред е и за новите звезди", обобщи той.

Футболната емоция вече вълнува и най-малките фенове. Малката Изабел разказа, че също обича да гледа футбол и има любими отбори.

"Вчера цял ден гледахме новата песен на Шакира", сподели тя.